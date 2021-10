Lugejakiri | Oht, mis varitseb ühistranspordis meist igaüht 

"Sõitsin bussis ja lapsekäruga tuli peale keskealine naine, ta ema ja lapsekärus oli beebi. Laps hakkas häält tegema, mille peale ema reageeris, aga minu üllatuseks võttis ta beebi kärust välja. Ja seisis siis beebi käes. Mu esimene mõte oli, et ta võib ju kukkuda. Endale ja beebile haiget teha. Ta sättis end veel seisma käsipuu vastu, mistõttu oleks pidurdades võinud ta enda ihuga vajuda beebile peale nii, et vaeseke jääks toru ja ema vahele surve alla. Vaatasin, et vanaema nagu sekkub- ise veel mõtlesin, et kogenud vanaema ehk näeb ohtu ette. Aga ei! Kuna lapsel kukkus lutt suust, siis tõmbas vanaema vankrilt piduri pealt ja võttis luti, aga unustas pidur uuesti peale panna. No mis te arvate, mis sai? Käru veeres järgmises jõnksus kõrval istuvale pensionärile näkku. Õnneks vist väga viga ei saanud. Vanaema haaras käru, aga mina surusin maha soovi sekkuda. See ema oli välimuse järgi piisavalt vana ja eeldatavalt ka elukogenud, et võiks mingeid asju hinnata osata. Tühje toole istumiseks jagus- miks ta ometigi ei istunud?! Nii me sõitsime neli peatust edasi, aga mul oli kuklas pidev hirm, et kui tekib liikluses ootamatu olukord ja see ema selle beebiga kukub või vajub. Bussis peaks ka olema mingid konkreetsemad reeglid vist paigas, et inimeste tervist hoida. Siis jääks ehk memmed kukkumata ja beebid terveks. Mind oleks see beebi kisa ja nutt palju vähem häirinud, kui see vaatepilt ohtlikust olukorrast. Ausalt! Eakad ja väikelastega emad peaksid bussis istuma! Olen nõus nende eest seisma ja istet pakkuma!” leiab Sille.