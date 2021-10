Lugejakiri | Ehmunud pealtnägija: „Miks ronib üks ema lapsekäruga eskalaatori peale?!” 

„Aeg-ajalt on kuulda karme uudiseid, kuidas keegi on eskalaatorilt kukkunud või vahele jäänud. Välismaalt kostub seda enam, aga meie olukord ei ole ka kiita,” alustab oma kirja Oskar, kes veel alles sel suvel töötas kaubanduskeskuses turvamehena.

„Pidin korduvalt olema tunnistajaks ohtlikutele hetkedele, mis jäi napilt puudu, et jube õnnetus juhtuks. Eriti jäid mulle silma emad lapsevankritega. No miks peab ronima eskalaatori peale lapsekäruga?! Ja nad ronivad ikka ja jälle! Samas on korduvalt olnud olukordi, mis võivad sellele emale ja vankris olevale lapsele saada ohtlikuks,” hoiatab Oskar.

„Mingi hetk hakkasin neid võimalusel hoiatama, et ärge minge, kasutage lifti. Osad kuulasid, aga osad ei pidanud mu hoiatust mitte millekski. Kurb on see, et ka nüüd märkan kaubanduskeskustes, kuidas inimesed eskalaatoril enda ohutusest ei hooli. Minu arust on need üldse ühed ohtlikud asjad. Kui ma kunagi lapse peaksin saama, siis väldiksin neid igati. Ma isegi praegu võimalusel liigun trepist või liftiga. Palju ohutum variant.” lisab Oskar.