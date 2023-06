Mu emapoolne vanaisa Henn on minu meelest parim näide eestlaste tervest mõistusest ning kiirest kohanemisvõimest, milleta me oleksime ilmselt ammu maa pealt ära kadunud. Ikka see vana kristlik põhimõte, et andku issand sulle meelekindlust leppida asjadega, mida ei saa muuta, jõudu muuta asju, mida sa muuta saad ja tarkust nende vahel vahet teha.