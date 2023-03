Pireti tervisetee lugu: „Programmi lõpuks kaotasin 11,4 kilo. Ma ei oleks seda elu sees uskunud!“

Piret elab väikeses alevis, kus poes ei ole toiduvalik just lai. Tavaliselt on tal loobumise soov tekkinudki siis, kui poest ei leia õigeid komponente ja soovitatud retseptide järgi toiduvalmistamine tundub lootusetu ettevõtmisena. „Aga seekord sain väga hästi hakkama!” on naine rahul.

Talle meeldis ka see, et Toitumisnõustaja+ programmis ei pea toitu kaaluma. „See on minu jaoks olnud toitumisprogrammide juures kõige tüütum asi. Lisaks oli varasemalt alati probleem sellega, et käin vahetustega tööl ja see sisaldab ka öövahetusi ning ma ei saanud kunagi oma söömist klappima. Selle programmiga tuli ka see väga lihtsalt ja loogiliselt välja!”

Muudatused seal, kus neid ei oodanudki!

Ehkki Piret kaotas kaalu rohkem kui lootagi oskas, ei olnud kaalukaotus tema jaoks kõige suurem muutus. „Mu nahk on nüüd palju paremas seisus. Mul on terve elu olnud probleemne nahk, aga nüüd on näonahk pea täiesti klaar! Lisaks on mul pärilik nahahaigus nimega keratosis pilaris. See avaldus kõige rohkem mu käsivartel, mis on terve elu väikseid punne täis olnud. Nüüd aga on naha olukord märgatavalt parem.”

Ta märgib ka, et enne programmis osalemist olid tal juuksed väga lahti. „Iga kord, kui kammisin, jäid suured salgud harja külge – täiesti tavaline oli, et terve mu elamine oli karvu täis. Nüüd aga tulevad ära üksikud juuksekarvad päevas. Ma tõesti ei oleks osanud midagi sellist oodata!”

8-nädalases Toitumisnõustaja+ heade toitumisharjumuste ja kaalulangetusprogrammis osalenud Piret Foto : Erakogu

Kõige suurema muutuse tegi aga läbi Pireti vaimne tervis. „Ma olin varem pidevalt pahas tujus – meeleolude kõikumine igapäevaselt oli täiesti tavaline. See tekitas palju pingeid abikaasa ja lastega. See omakorda tekitas minus ebaõnnestumise tunde ja veel halvema tuju. Lohutust andis toit ning mul olid selle tõttu tohutud söömissööstud. Lihtsalt ei suutnud söömist enne lõpetada, kui füüsiliselt paha oli...ja siis sõin natuke veel.”