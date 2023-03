PIINAV PÕIEPÕLETIK: Kuidas sellest hoiduda ja millest saaks abi?

Põiepõletik ehk tsüstiit on naistel väga sageli esinev infektsioon, millega kaasnevad äärmiselt ebameeldivad sümptomid: sagenenud urineerimine, valu alakõhus ja põletav ärritus urineerimisel. Tsüstiidi üheks häirivaks omaduseks on üha uuesti korduda, mille tõttu on naisi, kes põevad põiepõletikku mitu korda aastas. Kuidas põiepõletikku ära tunda ja kuidas sellest jagu saada?