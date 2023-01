„USSIKEELED“ | 100. saate puhul on külas Sass Henno, kes annab aru: miks mehed vahel mölakad on (ja kas annab midagi teha)

Mis on vägivalla retsept? Miks mehed ei oska vahel armastada? Kust tuleb suhtesse viha ja tahe haiget teha? Miks me paneme pead liiva alla, kui keegi meie lähedal saab hakkama millegi eriti nõmedaga?

Sass räägib valusaid sõnu, enda kasvamisest, ühiskonna sirgumisest, jubedatest topeltstandarditest ning lootusest. Ta on käinud tuhandeid tunde koolis noortega rääkimas ja julgeb öelda, et kõik pole veel kadunud. Me saame oma pojad ja tütred kasvatada paremaks.