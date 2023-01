Epp Kärsin: „Naise keha ei ole läbisõiduhoov. Ei ole nii, et mees tuleb, sirtsutab ära ja läheb toimetab oma toimetusi edasi.“

Mis on naise kõige suurem seksuaalorgan? „See on tema aju,“ ütleb naudingukoolitaja Epp Kärsin. „Kui olete oma naist solvanud, siis te õhtul seksi ei saa,“ hoiatab ta mehi. „Isegi mitu nädalat ei pruugi saada.“ Hullem veel, naine kaevab tüli käigus üles ka kõik eelmised möödapanekud, mis mees on tema arvates kooselu jooksul teinud. „Mees mõtleb, kas see on tal kusagil kirjas. Ei! Naisel on lihtsalt kronoloogiline mälu.“