Näitleja Reimo Sagor ja ta ema Maiu Kallas, kes peab Paliveres söögituba, on mõlemad tegevad endale südamelähedasel alal. Sarnased on nad ka selles, et on teotahtelised, kõrge stressitaluvusega, suudavad palju teha. Ja nad väga hoolivad teineteisest.