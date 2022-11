Palju õnne! Euroopa aasta suurpere tiitli pälvis seitsmelapseline Tartumaa pere

Tänavuse Euroopa aasta suurpere tiitli pälvis seitsmelapseline perekond Aan Tartumaalt. „Me oleme tänulikud, et märgatud on meie teekonda lasterikka perena, meie tegemisi ühiskonnas ning et meid on tunnustatud millegi eest, mida üle kõige siin elus armastame,“ lausub pereema Janne Aan.