„USSIKEELED“ | KURBNALJAKAD LOOD TINDERIST: ütlesin tüübile, et kui ta tulevikus veel mõne naisega voodisse läheb, siis võiks eelmängu ka teha. Paar tundi hiljem nägin teda bussis…

Kõik, kes kohtinguäppides oma armuelu vürtsitada üritanud, oskavad ilmselt rääkida erinevaid lugusid, mis on nii tragikoomilised või lihtsalt koomilised.

Reaalsuses võib unistuste printsi asemel leida kohtinguäpist aga seksuaalset objektiviseerimist, ebasobivaid vestluseid, ilma nõusolekuta saadetud jõledaid pilte kehaosadest, mis tavapäraselt päevavalgust ei näe, halvimal juhul isegi seksuaalvägivalda. Austraalias tehtud uuring, mis avaldati oktoobris, näitas, et iga kolmas naine neljast on kohtinguäppide kasutamise tagajärjel kogenud seksuaalset ahistamist või vägivalda.

Keit, kes on kohtinguplatvorme katsetanud erinevatel eesmärkidel ligi kolm aastat soovitab aga hoopis, et kui sul on muid võimalusi inimestega kohtumiseks, tasuks Tinder üldse telefoni tõmbamata jätta. Lõppude lõpuks otsib 90% inimestest sealt lihtsalt keppi, mis eriti naiste jaoks tihtipeale soovitud tulemustega ehk eduka finišiga ei lõppegi.