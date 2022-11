TAMPOONISKANDAAL JA MÄSS KUNINGANNA VASTU: briti siniverelised värisevad ja tulistavad „Krooni“ uue hooaja pihta igast torust

Meelepaha on põhjustanud uue hooaja meeletult halb ajastus – seda nii monarhiale kui ka sarja tegijatele. Vaid kaks kuud tagasi 8. septembril lahkus meie seast armastatud ja pikaaegne Ühendkuningriigi valitseja Elizabeth II. Teisalt on sari jõudnud oma looga väga lähiminevikku –90ndatesse, mis tähendab, et nii mälestused kui ka haavad on veel värsked. Vähe on neid inimesi, kes poleks midagi kuulnud printsess Diana ja kuningas Charlesi armuloost ning viimase truudusetusest.