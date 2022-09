VAPUSTAV VARANDUS! Pühakoja pööningule on vaatamiseks üles seatud 200 võtit

Viljandimaa Kõpu kiriku õpetaja Hedi Vilumaa (53) märkas ühel hetkel, et tema kätte hakati tooma igat sorti huvitavaid võtmeid. Nüüd on Kõpu kirikus nendest terve näitus. Muu hulgas tuletab see meelde, et võti, mis avab kõik uksed, on olemas meie endi sees.