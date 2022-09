Täna 65. sünnipäeva tähistav Marju Länik: „Õnnelikud on need, kes järgivad oma südant ja teevad elus tööd, mida soovivad ning armastavad.“

Ilmselt just see, kuid ka Marju särav isiksus, töövõime ja meeletu areng lauljana kannustas dokumentalist Urmas Eero Liivi väntama Marjust portreefilmi „Marju. Südame kutse“. See esilinastub ETV ekraanil popikooni 65. sünnipäeval, 7. septembril. Film räägib loo artistist, kes järgneb oma südame kutsele. Kes tunneb oma tee varakult ära ning hakkab mööda seda minema, vajadusel läbi tule, vee ja vasktorude pugedes.