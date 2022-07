Lauri Nebel, tuntud kui Timmu, Buratino ja judotreener

Tiiu lugejad loomulikult mäletavad, et 1978. aastal tehtud filmis „Siin me oleme“ mängis noor näitleja Lauri Nebel (73) madrus Timmut, kes lubas linalakk Liina Tallinnas kohvikusse ja loomaaeda viia. Lauri on ainus näitleja, kellel on roll sama algmaterjali — Juhan Smuuli „Muhu monoloogide“ — ainetel tänavu vändatud „Suvitajate“ filmis. Kinno jõuab linateos järgmisel aastal.