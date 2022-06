KATKEND RAAMATUST | Nicola May naaseb uues sarjaga – „Väike külaturg“ on selle esimene osa

Lydia maruvihane reageering oli läbinisti ettearvatav, sest see tähendas, et naine ise pidi ärkama kell 4.30, et sõita Penrigani lilleturule, kohta, kust nad saavad poodi ja väliletile hankida kõige kenamaid ja värskemaid lilli. Viimased viis aastat oli see iganädalane ülesanne usaldatud Karale, kellele see oli üpris meeltmööda ning kes ei peljanud vastutust – mitte et ta oleks selle eest tänusõnu kuulnud. Sestpeale, kui Lydia andis firma kaubiku võtmed Karale üle loaga sõidukit oma äranägemist mööda kasutada, leidis ta endal olevat õiguse nõuda töötamist ka arulagedatel kellaaegadel. Ja Kara, kes oli harjunud oma kõrgi viiekümneaastase tööandja paljude mõistusevastaste soovidega, oli vaikse elu nimel kõigega leppinud.

Ent täna jäi Kara kordki endale kindlaks. James Bondi viimine loomaarsti juurde polnud just päris vale, sest kass vajas iga-aastast kassigripisüsti. Tõik, et Kara ütles Lydiale, et loomal tekib alati süstijärgne reaktsioon, oli teisalt jällegi puhas jama. Ent kuna Kara ei teadnud, mismoodi ta end tunneb, kui on teinud seda, mida tal oli vaja teha, siis selle asemel, et tööl tujust ära olla, otsustas ta, et parim taktika on üldse mitte tööle minna.

Rahaga oli kitsas ja seetõttu ei saanud ta James Bondi enam loomaarstile viia, välja arvatud hädajuhtudel. Nende pere vana kass Bawcock oli elanud auväärsed kakskümmend kaks aastat ega olnud elu sees ühtki süsti saanud. See üks ja ainus kord, kui tal tuli loomaarstile minna, oli siis, kui ta kõrv pärast naabri kassiga kaklemist lõhkisena ripnes. Kara ema oli peale käinud, et looma tuleb otsekohe ravida, aga Kara vanaisa Harry oli parajasti nende pool ning ütles, et see räsitud kõuts on sama vapper kui tema nimekaim, vana Tom Bawcock, ning et loomad oskavad ise päris hästi paraneda. Vanaisa Harry oleks rõõmsasti haavad ära puhastanud ja kinni plaasterdanud, kuid Doryty Moon sai oma tahtmise nagu ikka. Kallis lemmik lapiti kokku ja Kara ei teadnud tänase päevani, kes see vana kõutsi nimekaim oli ning mida suurt ta õigupoolest korda saatis.













3. PEATÜKK