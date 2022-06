VÄGIVALLAL POLE SUGU | Vägivaldse naise keel haavab sügavalt ja hoobid tabavad valusalt

Kurjad naised satuvad politseikroonikasse sageli. 4. märtsil 2022. aastal ründas 36aastane naine Jõhvis Nooruse tänava korteris oma abikaasat, tekitades talle kehavigastusi. 6. märtsil lõi 60aastane naine Kohtla-Järvel Kalevi tänava korteris oma elukaaslast noaga. Viru maakohus mõistis oktoobri lõpus ühe aasta ja kolmekuulise tingimisi vangistuse naisele, kes koos õega peksis mitut ohvrit, tagus üht last jalgadega ning lõi politseinikule rusikaga näkku. Viimase aja kõmulisim naisvägivaldur tõukas 22. mail Tallinnas Rahumäe rongipeatuses teise naise perroonilt alla, lõi teda näkku ning ründas hiljem rongis vanemat naist. Kas naiste vägivaldsus on suurenenud? „Minu arvates mitte, pigem on teema „Vägivaldsed naised“ üha sagedamini meediasse sattunud,“ arvab Sinisalu. „What about men?“ liikumine on jõudnud Eestisse.“