Avatud suhe – mis see on ja kellele see sobib?

Näitleja Will Smith on ühes intervjuus rääkinud oma erilisest abielust: tema ja ta naine Jada Pinkett Smith ei usu monogaamiasse. „Abielu ei tohi meie jaoks vangla olla,“ on paari põhimõte. Smithi sõnul on tema ja Jada andnud teineteisele vabadust veendumuse järgi, et igaüks peab leidma oma tee. Kas avatud suhe võib tõesti püsisuhet tugevamaks muuta ja seksielu vürtsitada?