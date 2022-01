Lugejakiri | Hüvitis toob ebavõrdsuse: elektritoetusega võidavad need, kes niigi riiki petavad 

„Mu õde teenib keskmisest kõrgemat palka. No ütleme keskmisele võib ühe alampalga juurde liita küll. Tal on kaks last ja abikaasa, kes ametlikult teenib küll ainult miinimumpalka. Tema tööandja eelistab osa maksta lihtsalt mustalt ja sularahas. Pole üldse halb olukord, kui arvestada seda, et nende majas olevad elektriradiaatorid, põrandaküte ja boiler kütsid päris korraliku elektriarve detsembris. Ja nüüd ootab neid ees energiakulude hüvitamine,” toob Eelika näite.