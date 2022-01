VABASTA ENDA JÕUD! Ilona Karula teab, kuidas sa ise suudad olla oma elu selgeltnägija ja energiasuunaja 

Esoteerik Ilona Karula: „Kõik inimesed on kanaldajad, kuigi nad seda ise ei tea.“ Foto: Vivian Ainsalu

„Me tõmbame ligi seda, millises häälestuses ise oleme. Kui tahad olla külluses, soovitan praktiseerida tänulikkust,“ õpetab kanaldaja Ilona Karula. „Ole tänulik, et saad nõusid pesta voolava vee all ja magada valgete linade vahel. Ja minu nipp: kui laps karjub läbi ajude, siis olen tänulik ka selle eest, sest pean meeles, et ainult terved lapsed karjuvad!“