Aastaid staare riietanud Jana Hallase elu on täis uusi väljakutseid : "mul sai sellest kõigest kõrini!" 

Jana (51) tunnistab, et on aastatega end arendanud-kasvatanud. Erinevalt talle külge poogitud distantsi hoidva modelli imagost on ta tegelikult alati olnud olemuselt lahe ja vahetu. Täna on Jana aga lausa õitsev ja enesega sina peal olev kaunis naine, kes ei häbene naeru kihistada, sundimatult suhelda ja elust siirast rõõmu tunda. Heitnud endalt tõrjuva kuvandi, pole ta enda sõnul olnud kunagi varem nii heas vormis – seda ka kehalises.