OHHOO: Legendaarne Dzintars on tagasi! 

Pärast pikka pausi on võimalik Eestist taas osta Läti kosmeetikatootja Dzintars tooteid. Valikus on üle 50 toote, sealhulgas huulepalsamid, käte- ja kehakreemid, šampoonid ja juuksepalsamid, dušigeelid, vedelseebid, päikesekreemid, hambapastad ja näonahka hooldav sari. Ilu- ja hooldustooted valmivad 90–95% ulatuses looduslikest koostisosadest ning mis peamine – kogu kraam on meeldivalt taskukohase hinnaga.