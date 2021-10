KAS SUHE JÄÄB KESTMA? Megan Foxi ja tema elukaaslase suhtes käivad käsikäes ekstaas ja agoonia 

„Kirg ja tuli on suhetes eluterve ja tiivustav – eriti alguses,“ ütles psühhoterapeut André Radmall kommentaariks. „Kuid sääraseid Ameerika mägesid on raske pikalt säilitada. Esiteks on see kurnav.“ Radmall lisab, et eluproosa lisandudes kipub tunnete tulisus jahtuma. „Suhte tõelist väärtust näitab see, mis saab siis, kui tulevärk vaibub. Siis astuvad mängu sellised omadused nagu ustavus, järjepidevus ja pühendumus. Need omadused võivad suhet koos hoida, kui kirg kord taandub.“ Psühhoterapeut lisas, et Foxi mainitud mõõnahetked võivad aidata oma varasemaid suhteprobleeme analüüsida ja neist õppust võtta.