KAS SEE ON NALI!? Kim Kardashiani Met Gala soeng maksis üle 10 000 dollari 

Stilist Chris Appleton, kelle klientide hulka kuuluvad ka näiteks Dua Lipa ja Jennifer Lopez, avaldas hiljuti Instagramis, et Kim Kardashiani 190 cm pikkune pats maksis 10 000 dollarit ehk veidi üle 8500 euro. Siinkohal tasub meeles pidada, et see summa tuli välja käia ainuüksi juuksepikenduste eest, mis tähendab, et sinna juurde pole arvestatud Appletoni teenust, mis pole tõenäoliselt samuti just kõige odavam.