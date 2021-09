ÜLLATAV! Teadlased on välja selgitanud eduka suhte saladuse 

Tutvumisportaali MeetnFly loojad kirjutavad, et hiljuti selgus Kanada teadlaste uuringust, et 66% paaridest alustasid oma suhet sõpradena. Paljud sõprussuhted kestsid kuid või isegi aastaid enne kui nendest sai midagi romantilist. Samuti toodi välja, et LGBT+ paaride suhted saavad suurema tõenäosusega alguse sõprussuhtest kui heteropaaridel.