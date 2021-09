Lugejakiri | Kas iga lapsevanem võiks saada esimese septembri töölt vabaks? 

„Minu lapse esimesest klassist on möödas juba mitu head aastat, aga ikka mõtlen, et meelsasti tahaksin olla kodus, et ta kooli saata ja sealt teda pidulauaga tagasi oodata,” kirjutab Helen, et tema arvates võiks Eestis ka esimene september olla püha.

„Aga tegelikult näitab ju see ka meie ühiskonna väärtuseid. Kas meie jaoks on see uus algus oluline või ei? Tegelikult pole ju vahet, kas on esimene või üheksas või kümnes klass. Igale vanemale ja lapsele on sel päeval ikkagi teistmoodi tähendus. Ma saan aru, et esimene on päris esimene, aga iga järgmine klass on eluteel samuti oluline. Ja väärtustega loome me paremat ühiskonda ju ka tulevikuks. Miks siis mitte haridust, koosolemist ja esimest septembrit väärtustada?!”