Lugejakiri | Ärritunud naine: mees kannab ainult dressipükse 

„Ma saan veel aru, et kui ta sõidab tööle või läheb poodi, siis tõmbab mugavusest dressipüksid jalga. Ma ei ole üldse vastu, aga kui me lähme kinno või perega koos kasvõi pitsat sööma – kas on ikka vaja panna dressid?!” on Heili enda mehes pettunud.

„Alles eelmisel nädalal oli suurem draama, sest pidime sugulaste juurde õhtul grillima ja niisama jutustama minema. Tal on mitu paari kobedaid vabaajapükse, millest ma sobivad juba ennatlikult kapist otsisin ja sirguma panin. Kui käes aeg minna, siis on minu mehel ikka jalas need dressid, millega ta just koeraga jalutamas käis ja päeval töölt tuli. No mida?! Ja ei ole nõus ka vahetama, sest ma lähme ju maale ja grillima – seal käiakse tema sõnul dressides. No maale võib ju dressides minna, kui lähed maatööd tegema või midagi, aga meie pidime seltskonda minema nautima. Võiks end natuke lille ju lüüa. Teada ka oli, et tuleb kokku paar peret. Ma ei taha olla ainus naine, kelle mehel on jalas ainult dressid. Ja ei ole tal asi sellest, et vöökoht oleks jäme ja muud püksid jalga ei lähe. Lähevad küll! Ta on lihtsalt nii mugavaks läinud, et ei taju enam ära, et mõnikord peab ikka mugavusest lahti laskma ja muud ka jalga panema. Isegi arsti juures käib dressides,” kurdab Heili.

Naise sõnul ei ole ta muidu üldse piiraja, aga tal endal hakkab piinlik, kui ta mees pidevalt ja ainult dressides on.