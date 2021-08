TARTUFFI FILMISOOVITUS | Veidi teistmoodi vampiirifilm 

Hollandlase David Verbeeki „Surnud ja ilusad“ ei ole tavapärane vampiirifilm. Tõttöelda poleks ma sellise vaatamisest olnud väga vaimustuseski. Aga see ebatavalisus köitis. Filmis pannakse viie väga rikka ja ärahellitatud noore mitte niigi head suhted veel rohkem proovile pärast üht metsikut ööd, mille järel selgub, et neist kõigist on saanud vampiirid.

Filmilinal on mõtlemapanev ühiskonnakriitiline draama, mis käsitleb moodsa jõuka linnaruumi elanike põhihaiguseid, nagu need on üksindus, vägivaldsus ja tühjusest terendav tulevik. Kuigi filmi peategelasteks on noored, puudutavad kõik need probleemid tegelikult vanemaidki. Ja vaesemaid. Otsesõnu öeldes eriti praegusel koroonaajal, mil kunagi ei tea, kes maski taga tegelikult peidus on, kuid kaudselt kantakse maske ju läbi elu. Filmis varjati maski taha Dracula kihvu. Ehk teisisõnu on toimuvat kajastatud paraja annuse iroonia ja satiiriga, humoorikas on ka vampiirimütoloogia humoorikas kajastamine.