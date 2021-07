Dilaila kolumn | Eksist üle saamisest 

Vaatas minu meigi- ja juukseblogi repeat’i peal ja laikis kõiki mu selfisid. Ja nüüd … nüüd, nüüd…!“ nuutsus ta. „Nüüd tahab ta ainult kord nädalas sekstida! Meie vahel on kõik läbi! Ilmselgelt ei piisa talle minust! Ja mina arvasin, et ta on mu elu armastus!“

Nojah, olin talle juba kaua aega üritanud vihjata, et too tüüp on täiesti mõttetu. Kamoon, sõbrantsi eksil oli olnud Porsche ja sellel tüübil on ainult Hyundai. Kuigi, olles teatud pilte näinud, saan aru, miks sellel viimasel tüübil Porschet vaja polnud.

Eile tuli sõbrants mu juurde kokteilile ja varusin ettenägelikult karbi silmapühkimisvarustust valmis. Sõbrants aga saabus naeratades ja keksides, roosa kleit seljas. Suure osa õhtust vaatas ta oma telefoni. Arvasin juba, et eks on tagasi, nagu juba viis korda on juhtunud, aga ei.

„Üks mu vana sõber vastas esmaspäeval mu Insta story’le. Ma pole temast kunagi pikemalt mõelnud, sest ta oli kuulus ja rikas, kui mina veel vinniline teismeline olin. Hakkasime rääkima (loe: pilte vahetama) ja üks asi viis teiseni. Ning ta ütles mulle, et mul on maailma kõige ilusamad tissid! Reedel lähme Piritale dringile,“ teatas ta.

Kui kiiresti on okei eksist üle saada? Oletame, et Supilinna elektrik Juku ei vasta enam sõnumitele. Siis ilmub välja Uku Suviste ja tahab kokku saada. Arvan, et sellisel juhul on viis päeva täiesti okei, nõus?