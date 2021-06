Helgi Sallost Voldemar Kuslapini: 17aastase koolipoisi kollektsioonis on ligi pool tuhat kuulsuste autogrammi 

Siim (17) on tavaline koolipoiss, kes käib teist aastat Väike-Maarja internaatkoolis ja nädalavahetused veedab Tallinna kodus. „Mulle meeldivad hullult teater ja muusika,“ iseloomustab ta ennast. „Olen vanamoodne. Vanemas muusikas on meloodia ja sõnadestki saab midagi aru. Tänapäeva muusika, kust kostab üks roppus teise otsa, ja filmid ei lähe mulle absoluutselt korda. Ei tea, miks minuga nii on, meie viieliikmelises peres teist sellist ei ole.“