Lugejakiri | Šokeeritud klient: klienditeenindaja kamandas, nagu ma oleksin kahe patsiga koolitüdruk! 

„Kassapidaja oli ehk veerandi ostukorvist läbi lasknud, kui järsku ütles väga konkreetselt, et ma võiksin minna oma asju kotti panema. Hea, et mul mask ees oli, sest suu vajus küll lahti. Pole varem sellist kogemust olnud, et müüja otsustab, mida ma kliendina tegema pean. Surusin emotsiooni maha ja astusin aeglasel sammul oma ostude juurde. Müüja jätkas mu ostude kassasse sisestamist. Mainisin siiski, et ma võiksin ju kliendina ise otsustada, millal asjad letilt kotti laon. See ärritas teenindajat väga, sest siis sain pika loengu sellest, et teised kliendid peavad minu järgi ootama ju nii. Tunnistan, et tundsin süüd, kuigi mu ost polnud ju isegi veel tehtud. Ja kas see ikka on minu süü, et olen poodi ostma tulnud. Kuna õhtusel ajal on selles poes enamasti alati avatud ainult kassa või kaks, siis pakkusin väga viisakalt, et ta võiks ülemustele selgitada, et õhtul peaks rohkem kassasid avatud olema. Korraks tundus, et ta sai aru piiride ületamisest, aga siis pakkus ta julgelt, et ma võiks seda ise teha. Avaldas lootust, et mind võetakse ehk kliendina paremini kuulda,” kirjeldab Kristel.