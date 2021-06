„MÕTTEKOHT“ | Ühe depressiooni lugu: „Igapäevatoimingud käisid üle jõu, ühel päeval ei jaksanud ma enam voodist tõusta.“ 

Depressioon on maailmas vaimse tervise haigustest kõige levinum. Ometi on see üsna stigmatiseeritud haigus ning sageli peetakse depressiooniga kimpus olevat inimest lihtsalt laisaks. Seesama väärarusaam tekitas Piretis ja tekitab ilmselt ka paljudes teistes haigetes suurt segadust. „Mis minuga toimub, miks ma hakkama ei saa,“ oli küsimus, mida Piret endale korduvalt esitas.

Nüüd, tervenenuna teab Piret, et kui ajukeemia on paigast ära, siis võibki juhtuda nii, nagu temaga juhtus. Et tal on olemas teadmine ja kogemus, et sellest haigusest on võimalik abi otsides ja endaga tegeledes välja tulla, on ta otsustanud kogemusnõustajana abikäe ulatada saatusekaaslastele.