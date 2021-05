LAPS LEPINGUGA: eestlase loodud platvormil kohtuvad jõukad mehed ja last soovivad naised 

„Imortalisega on liitunud juba mitmed kümned inimesed, kusjuures naisi on meestest üle kahe korra enam,“ kinnitab Kristjan Järvan. Ta on juba aastaid tegelenud inimese elukaarti puudutavate majanduslike asjaoludega, alates lapse väärtusest riigile kuni pensionini. „Põhiküsimuseks selles valdkonnas ongi, kuidas teha nii, et Eestis oleks rohkem lapsi. Eks põhjuseid ole erinevaid, kuid nii varanduslik olukord kui ka õige partneri leidmine on ühed levinumad. Imortalis ongi loodud ühe võimaliku lahendusena nendele probleemidele.“