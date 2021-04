Lugejakiri | Lapselapsele ei anna hing rahu: vanaema tuhaga urni ei tohiks hoida kuude kaupa riiulis! 

„Mind ajab päris närvi juba see, et me asjaga venitame. Vanaema suri ligi kolm kuud tagasi, aga ikka pole sobivat aega, ilma ja mida kõike muud, et ta viisakalt surnuaiale matta. Ma saan mõneti aru, et vanaemal on palju lapselapsi ja kõigile sobivat aega leida ei olegi lihtne. Teisalt – see on sündmus, mis on kordumatu ja niivõrd harv, et selleks peaks suutma igaüks end töölt, üritustest ja kõigest muust priiks saada. Tahaks neilt küsida, kas urni koht on riiulis või surnuaial... Aga ikka venib see,” selgitab Madli.