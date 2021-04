KUIDAS ALUSTADA, KUI KAUA TEHA? Kõik, mida pead teadma kevadisest mahlapaastust 

Anneli Kõiv ise läbib viie- kuni seitsmepäevaseid mahlapaaste kahel-kolmel korral aastas, eesmärgiks keha toitmine ja puhastamine. Kuigi ta ise on koos abikaasaga ette võtnud suisa 21 päeva pikkuse mahlapaastu, ta algajatele seda ei soovita. «Algatuseks on hea teha iganädalasi mahlapäevi. Kui need sobivad nii kehale kui ka iseendale, võib katsetada kolme-, viie- või seitsmepäevaseid paaste,» suunab ta.