ITA EVER 90 | Viire Valdma: Ita erk, uudishimulik ja pisut sarkastiline hoiak on ehtinud teda saladuslooriga 

Viire Valdma kohtus esimest korda Itaga 1982. aastal telefilmis «Musta katuse all», kus Ever mängis tema ema. «Meie omavahelistes stseenides varjati meie meetripikkust kasvuvahet kaadri taga nii, et Ita seisis puuvirna otsas või tagurpidi keeratud keedupotil.

Ita erk, uudishimulik ja pisut sarkastiline hoiak või ehk ellusuhtuminegi on ehtinud teda saladuslooriga, mille varjus jääb ta paljudele mõistatuslikuks. Aga Ita mineviku-power on tänaseni aimatav.

Lavastuses «Augustikuu» oli see lavastaja Priit Pedajase mõjus nägemus, et minu tegelane, indiaanlasest teenijanna haaras lõpu misantseenis võimuka pereema Violeti (Ita) oma sülle istuma, et teda rahustada ja kaitsta. Mäletan, et Ita oli mu kaisus nii habras, ja mu ainus mõte oli, kas tal on ikka mugav. Etendus oli hea, aga mulle tundus, et publik aplodeeris alati püsti seistes ka austusest ja armastusest Ita Everi vastu.»