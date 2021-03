Eesti kuulsamaid kloune Haide Männamäe: kui laps laginal naerab, on vanemal lihtne end vabaks lasta ja unustada, et laen ja kohustused kaelas 

Haide Männamäe on Piip, selle peab kohe selgeks tegema. Ta on särtsakam ja kiirem kui Toomas Trossi (54) Tuut. Piip lõpetab Tuudu poolikuid ja pikaks veninud lauseid, hoiab tegevuse käimas ja viib selle edukalt lõpuni. Olgu siis laval või eraelus. Kui Toomas ütleb, et arutame, siis Haide juba tegutseb.