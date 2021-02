Unustage Tinder! Eestlased lõid püsisuhete otsimiseks platvormi: meile aitas sellest, et mehed ei oska naiste poole pöörduda 

Nagu parimad ideed ikka, sündis ka MeetnFly tänu sellele, et platvormi üks loojaid, Annela Mets (34) tundis ise sellisest võimalusest puudust. „Jõime sõbrannaga keset koroonaaega veini ja arutasime, kuidas on võimalik, et meil on Tinderis 300 match’i, aga me oleme ikka vallalised. Me oleme mõlemad normaalsed ja kenad inimesed, nii et milles siis asi on? Kuna oleme mõlemad värbajatena töötanud, siis olime varem pakkunud teistele teenust, kus valisime 300 kandidaadi seast välja viis. Sealt tekkiski meil arutelu, miks ei ole teenust, mis valiks välja inimesed, kes on minu väärtustega kooskõlas ja tahaks samuti püsisuhet,“ räägib ta.