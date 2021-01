Just need on 2021. aasta viis populaarseimat soengut! 

Algselt meeste seas populaarsust koguma hakanud soengustiili on nüüdseks vallutanud naised, kelle esikuningannana võib kindlasti välja tuua laulja Miley Cyruse. Miley on rääkinud, et mulleti lõikas talle ta ema 2019. aasta kevadel, sest see oli ainuke soeng, mida ta on juba 1992. aastast Miley isale ja vendadele lõiganud.