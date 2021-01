Dilaila kolumn | Kui armuke tahab abielluda 

Ta naisel peavad olema raudsed närvid. Mina küll ei suudaks sellise pideva lähedusevajadusega igapäevaselt hakkama saada. Tean, et pärast kella viit, kui naine koju tuleb, ta mulle enam ei helista, ja see on ausalt öeldes super,“ rääkis ta just enne jõule.

Uue aasta esimesel päeval aga lõhkas armuke üllatuspommi: ta on lahutuse sisse andnud. Ning loomulikult on ta väga rõõmus, et nad saavad lõpuks koos olla. Mu sõbrants aga ei taha sellest midagi kuulda. Ta on oma mehega väga õnnelik, eriti kui kuskil mujal lisaseksi saab. Samas ei taha ta aga ka armukesest loobuda.

Nüüd peab sõbrants ka teist meest rahulikuna hoidma. Näiteks ei vasta ta kunagi otsekoheselt küsimustele selle kohta, kas ta on juba oma mehega lahkuminekust rääkinud. Armuke on aga juba kursi sada kilti tunnis uue tuleviku suunas võtnud. Ta on teinud nimekirja majadest, mida ta sõbrantsiga koos vaatama minna tahab. Samuti saadab talle küsimusi selle kohta, millised on ta arvamused laste kasvatamise kohta, millised lasteaiad ja hobid esimesena ette võtta, ja kõik see muu.

Nüüd kavatseb sõbrants eri tehnikaid proovida, et armuke ise ta maha jätaks, sest jaanuarikuus kahest naisest lahkuminekut ei ela ükski mees üle. Sõbrants kannab oma vanaema aluspesu ja öösärke, sööb rohkelt brokolit ning kuulab Britney Spearsi.