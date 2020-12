Suhted ÄRA RAISKA OMA AEGA! 5 märki, et ta pole sinust huvitatud! Õhtuleht Naine , täna 12:31 Jaga: M

Foto: Austin Guevara / Pexels

Ehk oled näinud filmi „He’s Just Not That Into You”? Kuigi film on juba 11 aastat vana, on mõned põhitõed, mis kehtivad endiselt. Ja olgem ausad – ükskõik kui valus see tõde ka poleks, on see parem, kui raisata oma aega kuti peale, kes meile isegi mitte ei mõtle.