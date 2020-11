UURING: samasooliste paaride suhtlus on kvaliteetsem

Teadlane Megan Robbins ütles Science Daily teatel, et tegu oli esimese uurimusega, kus võrreldi sama- ja erisooliste paaride sotsiaalseid võrgustikke ning igapäevast suhtlust. Varasemad uurimused on näidanud, et samasoolistes paarides ollakse teineteise eripärade suhtes leplikum ning partnerite omavaheline suhtlus on tulvil positiivseid emotsioone ja tõhusat mõtete edastamist. Nüüd võrreldi geipaaride igapäevasuhtlust heteropaaridega. Päeva jooksul küsiti osavõtjatelt ikka ja jälle, kas neil oli viimase kümne minuti jooksul partneri, pereliikme või sõbraga kontakti. Selle kvaliteeti paluti hinnata viiepunktiskaalal, kus „üks“ tähendas ebameeldivat ja „viis“ meeldivat. Geipaaridele pakkus nii omavaheline suhtlus kui ka kontakt teistega paremaid emotsioone kui heteropaaridele.