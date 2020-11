Sokid ja padi soodustavad orgasmi 

Groningeni ülikooli teadlased leidsid 13 armupaari uurides, et külmad jalad võivad takistada orgasmi saamist. Kui uurimisalune pani sokid jalga, suurenes selle saavutamise tõenäosus märkimisväärselt, vahendab Iltalehti. Teadlased usuvad, et naised jõuavad vahekorra ajal hõlpsamalt tippu, kui tunnevad end turvaliselt. Ju aitavad siis soojad jalad lõõgastuda.

Naise orgasmi intensiivsust võib aga tugevdada see, kui panna seksi ajaks padi puusade alla, kinnitab The Sun. Austraalia seksuaalsusespets Nadia Bokody seletas, et kui see on puusade all ja mees naise peal, tabab iga tõuge g-punkti. Bokody ärgitab küll ostma spetsiaalset seksipatja, kuid Iltalehti lohutab: asja ajab ära ka tavaline võimalikult tihke sisuga padi.