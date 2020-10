Dilaila kolumn | Juhiloata naised 

Ning millal on üks autoga mees suutnud vastupanu osutada, kui kaunis naine ripsmeid plaksutades küsib, kas ta ei tahaks pühapäeva pärastlõunal Paldiskisse sõita, et seal netioksjonil võidetud kingadele järele minna.

Ega minagi eriti suur autoga sõitja pole. Mu mees ütleb mulle küll, et ta pole mu autojuht, kuid 99 protsenti juhtudest viskab mind ikka ära. Isegi siis, kui ma eksiga kohvitama lähen. Või võib-olla just sellepärast, et ta teab, et ma eksiga kohvitamas käin, ja ta saab tänaval mootoriga passiiv-agressiivset häält teha, ilma et ta midagi veidralt armukadedat ütleks.

Mu sõbrants läks aga oma pikaaegsest autojuhist, see tähendab, khm, mehest lahku. Nüüd on ta otsustanud küpses eas ise sõitma õppida. Ta on aga juba läbi käinud neli õpetajat. Esimene ja teine lõid talle külge. Mis teha, kui sõbrants nii kuum on. Kolmas arvas, et naised ei oska põhimõtteliselt juhtida.

Neljas aga istus iga päev ta akna all ja küsis, ega tal täna sõidutundi vaja pole, sest tal on aega piisavalt. Viiendaga seni asjad laabuvat, ehkki sõbrants on juba kaks korda ta autoga avarii teinud, nii et ilmselt läheb ka see suhe hingusele.

Teised loata sõbrantsid joovad aga endiselt kokteile ja landivad siis mehi, kes nad koju ära viskaks.