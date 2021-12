NAISTELEHE ARHIIVIST | Täna 80 saav Tiina Park lubab piiluda oma pildialbumisse

Aga kõik ei peagi olema nii nagu teistel või nagu alati on olnud. Tiina elu on ere näide sellest, et saab ka teisiti. Ükskõik, mida teised arvavad – see on tema elu. Jah, kindlasti paljudele arusaamatu, isegi hoomamatu. Eriti neile, kes eelistavad vabatahtlikult nelja seina vahel sukka kududes aega veeta. Tiina lihtsalt on teistsugune. Nii nagu ta jumaldab kiiret autosõitu, vajab ta õhku, avarust ja sajaga elamist ka argielus. Täna lubab ta meilgi oma värvikasse ellu kiigata.