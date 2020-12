LAHUS, KUID KOOS: kas paarisuhte õnne saladus on lahus elamine? 

Anderson (51) kommenteeris oma iselaadset armusuhet mullu Sunday Timesi intervjuus. Tema sõnul on tegu üha rohkem populaarsust koguva suundumusega. „Meie puhul toimib see nii hästi – kui kokku saame, on see nii eriline tunne.“ Üks lahus elamise plusse on tema arvates see, et võib näha oma kallima kodu põrandal vedelevaid pükse ja neist üle astuda. „Ma ei pea tundma, et minu ülesanne on nendega midagi ette võtta,“ seletas näitlejanna, kel on seljataga kaks purunenud abielu ja üks pikk kooselu ning seega küllaga kogemusi meeste (lahti)rõivastumiskommetest.