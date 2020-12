VAHVAD TEGEVUSED: nii veedad pühade ajal perega mõnusalt aega 

See võib olla väga huvitav kogemus, kui mitte keegi pereliikmetest ei lülita telefoni sisse. Tasub siiski mõelda, millega päev sisustada, et see lihtsalt igavlemiseks ei kujuneks. Hea võimalus on korraldada ettelugemistunde: iga pereliige valib peatüki oma lemmikraamatust ja loeb selle teistele ette. Vanemad-vanavanemad võiksid validaka mõne n.-ö moraaliga jõulujutu, mis annab põhjust arutleda koos lastega hea ja kurja, helduse ja ihnsuse, aususe ja valelikkuse, rikkuse ja vaesuse vm üldinimlike teemade üle. Oma ettelugemisvooru peaks saama igaüks, eriti suur asi on see neile, kes lugemiskunsti alles hiljuti selgeks on saanud.