VÕRRATUD HUULED! Sammu sõbrapäeva mahlaka musisuuga! 

Huuled on näo kõige sensuaalsem piirkond, sestap tasub sõbrapäeval kallimaga välja minnes just neid rõhutada. Kaaslase tähelepanu on garanteeritud ja tunned end ka ise kordi naiselikumana. Julge punasuu võid aga maalida ka siis, kui tunned end väsinu ja kahvatuna. Kirkad huuled toovad näole särtsu ja viivad tähelepanu väsinud silmadelt.