TAHAD OMA ISELOOMU MUUTA? See on täiesti võimalik! 

Ajakiri Forbes väitis mullu, et varem kaljukindlaks peetud iseloomu on viimased paarkümmend aastat uues valguses vaadatud. Inimaju ja -käitumise uuringud on näidanud, et iseloom on vähemalt veidike muutlik – ning on võimalik, et muutused on suuremadki. Hiljutises uurimuses võeti luubi alla 50 aasta jooksul kogutud 400 000 inimese andmed. Selgus, et ehkki iseloomu mõned elemendid jäävad aja jooksul stabiilseks, muutuvad teised märgatavalt. Teisisõnu: iseloom on ühtaegu üsnagi stabiilne ja teisalt muutlik. Kuivõrd muutlik, sõltub juba indiviidist endast. Kuid üks on selge: nende puhul, kelle iseloom on aja jooksul märgatavalt muutunud, on muutus enamjaolt positiivne.

„Üldiselt muutuvad kõik kohusetundlikumaks, emotsionaalselt stabiilsemaks ja meeldivamaks,“ seletas uurimisrühma juht Rodica Damian, Houstoni ülikooli psühholoogiadotsent. Sugudevahelisi erinevusi selles ei täheldatud. Damian lisas, et need, kes olid noorpõlves hoolivad ja tasakaalukad, olid seda tõenäoliselt ka vanemas eas. „16aastaselt teistest kohusetundlikumad inimesed on tõenäoliselt teistest kohusetundlikumad ka 66aastaselt.“

Millest sõltub, kas iseloom jääb samaks või muutub? Varasemad uurimused on näidanud, et ilmselt mängivad pärilikkus ja keskkond võrdset rolli. Viimasel ajal on teadlased aga leidnud, et keskkonnamõju võib mõnd faktorit mõjutava geeni nii-öelda sisse lülitada. See pole veel kõik. Ameerika tudengitega tehtud katse näitas, et soovi korral on inimene võimeline oma iseloomu ise muutma.

Psühholoogid mõõdavad isiksusejooni suureks viisikuks kutsutavas raamistikus. See kirjeldab inimese iseloomu viie teguri abil: avatus kogemusele (meeldivad sulle uued asjad ja elamused?), meelekindlus (kas täidad oma lubadusi?), ekstravertsus (kas sulle meeldib teiste inimeste seltskonnas viibida?), koostöövalmidus (oled sa teiste vastu kena?) ja neurootilisus (oled sa emotsionaalselt stabiilne?). Professor Nathan Hudsoni tiim Texase osariigis asuvas Southern Methodist Universitys värbas 15 nädalat kestvaks uurimuseks 377 psühholoogiatudengit. Hudson ja tema kolleegid tahtsid teada, kas inimene saab ise otsustada, kus ta isiksuseskaalal paikneb, vahendas mullu novembris veebiväljaanne Research Digest.

Teadlased palusid igal katsealusel leida mõni isiksusejoon, mida nad muuta tahaksid. Enamik tahtis olla kas ekstravertsem ehk seltskondlikum või vähem neurootiline. Esmalt testiti, milline on katsealuse iseloom. Seejärel anti neile mitmeid ülesandeid, mis pidid aitama iseloomu soovikohaseks vormida. Pärast uurimust kontrollisid teadlased, kas tudengitel oli õnnestunud eesmärgi poole liikuda. Tulemus on lootustandev: need katsealused, kes rohkem vaeva nägid, muutusid rohkem. „Kui inimene harrastab aktiivselt käitumisviise, mis on mõeldud isiksusejoonte muutmiseks, võib ennustada, et see joon süveneb aja jooksul rohkem,“ nentis Hudson.

Inc.com päris professor Hudsonilt, milliseid käitumisviise ta oma katsejänestele soovitas. Veebiväljaanne teeb professori saadetud nimekirjast väikese kokkuvõtte.

Kui tahad olla seltskondlikum