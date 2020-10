SU KALLIM OSTUTUS NÜMFOMAANIKS? Kuidas edasi elada 

Viimastel aastatel on paljudes uuringutes kinnitust leidnud asjaolu, et hüperseksuaalse inimese aju toimib sarnaselt alkoholi- või narkosõltlase omaga. „Seks on see, millega ta oma ärevust ja negatiivseid tundeid vaigistab. Samas doosid suurenevad tasapisi. See on sundkäitumine, mida inimene sisimas võib häbeneda, tunda süütunnet, ja nende emotsioonide mahasurumiseks käitub samamoodi üha uuesti ja uuesti. Sund viib sageli riskikäitumiseni ja see on ennashävitav suundumus. Iga sõltuvus tekitab paarisuhtes probleeme ja jätab partneri paarisuhtes teisejärgulisele kohale,“ hoiatab seksuaalterapeut Mare Pruks.

Pääs sellisest surnud ringist on tema sõnul aga olemas. „Probleemi selgesõnaline tunnistamine. Abi otsimine. Sõltlaste tugigrupiga liitumine. Psühhoteraapia. Abiks võivad olla ka ravimid, esimene valik oleks antidepressandid. Ning muidugi on väga oluline pere ja partneri toetus,“ loetleb Pruks.

Ka tuntud soome seksiterapeut ja käsiraamatute autor Marja Kihlström rõhutab oma blogis www.puhumuru.fi psühhoteraapia tähtsust. „Kognitiivne käitumisteraapia (KKT) on andnud erinevate sõltuvuste, sealhulgas hüperseksuaalsuse ravis häid tulemusi. KKT põhineb eeldusel, et meie mõtted tingivad meie tunded ja käitumise. Korrigeerides mõttemustreid, kogetakse teistsuguseid tundeid ja kehalisi aistinguid, mis julgustavad inimest käituma teisiti,“ kirjeldab Kihlström.

Tema hinnangul on töös hüperseksuaalsete patsientidega häid tulemusi andnud ka dialektiline käitumisteraapia (DKT) – uue põlvkonna kognitiivse käitumisteraapia taustaga psühhoterapeutiline programm. 1980ndatel Marsha Linehani väljatöötatud meetod oli algul suunatud püsivate enesetapumõtete ning ennastvigastava käitumisega patsientidele. Ravi tugineb oma emotsioonide reguleerimise oskuste arendamisele. „Minu patsientide seas on eriti suures soosingus rühmateraapia, sest just teiste sõltlastega koos saab oma probleeme jagada ja üheskoos väljapääsu otsida,“ nendib Kihlström. Ning kiidab ka paariteraapiat. „Siiski on teatud juhtudel ainsaks väljapääsuks ravimid. Antidepressandid võivad leevendada hüperseksuaalsest käitumisest johtuvat masendust ja alaväärsustunnet. Bipolaarse häire või hormonaalsete muutuste korral tuleb ravimikuuriga alustamist põhjalikult kaaluda.“

Kuidas hüperseksuaalsust ravida, sõltub Rammuli sõnul konkreetse sõltlase seisundi spetsiifikast. Rammul ei julge oma sõnul kinnitada hinnangut, et seksisõltuvus on pigem psühholoogiline kui füüsiline probleem. „Mõnikord on vaja kasutada ka ravimeid, mis võtavad himurust maha, kuid samas säilitavad inimesel võime ka seksuaaleluks,“ nendib ta. „Kuid probleem võib peituda inimese biokeemias ja vajada farmakoteraapilist lähenemist.“

DOOSID SUURENEVAD: Hüperseksuaalse inimese aju toimib sarnaselt alkoholi- või narkosõltlase omaga – seks on see, millega ta oma ärevust ja negatiivseid tundeid vaigistab. Foto: Dorling Kindersley ltd / Alamy

Kuidas elada koos hüperseksuaalse partneriga