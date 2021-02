Millised on kuiva näonaha põhjused?

Ella Beauté salongi kosmeetiku Inga Raa sõnul ei ole kuiv nahk aga alati tingitud ilmast, vaid võib anda märku ka erinevatest kroonilistest haigustest. Pikka aega kimbutava kuiva naha puhul võiks alati konsulteerida nahaarsti või kosmeetikuga, kuid on olemas ka mõned nõksud, mille abil kuivale nahale leevendust pakkuda.

Kõige olulisem on talvisel ajal soodustada lipiidide sünteesi ja hoida naha niiskustasakaalu, mis tekitab keskkonnast tingitud teguritele tugeva kaitsebarjääri. Pidevalt kuivas õhus viibides tekib nahas dehüdratsioon, mille puhul tuleb igapäevasesse meigikotti lisada niisutavaid kreeme, mis toimivad nö janukustutajana. Kui aga nahk on juba külmast talvest või sügisest väsinud, soovitan kasutada pigem toitvaid kreeme, mis niisutavad ja parandavad nahka üheaegselt.

Maagiliseks eliksiiriks on ka hüaluroonhappe seerum, mis seob ja säilitab vett kehas ning annab sellele vajalikku niisutust kohe ja kiirelt. Sealjuures on oluline aga pidevalt vedelikke tarbida, vastasel juhul hakkab hüaluroonhape võtma nahast ise vett ning tekkida võivad peened kuivusekortsud.

Kuigi näo puhastamine ja pesemine on nahahoolduse A ja O, võiks seda teha vaid kaks korda päevas, hommikul ja õhtul. Pea meeles, et kraanivesi eemaldab näonahalt loomuliku rasu ja niiskuse ning sellega liialdamine muudab naha kuivaks ning kiirendab ka kortsude tekkimist. Kasuta näo pesemisel alati selleks mõeldud vahendeid, kas näopesugeeli- või vahtu. Kuiva ja tundliku naha puhul soovitan pigem kasutada näopiima ja alkoholivaba näovett. Mitte mingil juhul ära pese nägu tavalise seebiga, mis kuivatab nahka veel enamgi. Peale veega näo pesemist on vaja nahka toniseerida rahustava toimega toonikuga, mis toimib nahal samuti janukustutajana.